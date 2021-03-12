إيجابى ومتميز.. البنك الدولى يشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى

جدة - نرمين السيد - البنك الدولى: أداء الحكومة المصرية متميز

وقالت مارينا ويس المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، خلال مداخلة عبر برنامج "مساء dmc" والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، إن أداء الحكومة المصرية فى أزمة جائحة كورونا كان إيجابيا ومتميزا.

وأشارت مارينا ويس، إلى أن البنك الدولى وافق على 440 مليون دولار لدعم الأمان وانتظام المواعيد فى السكك الحديدية، ولم يتم وضع أى شروط لرفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، ولكن نركز على السلامة والأمان، مشيرة إلى أن هناك 6 مليارات دولار استثمارات فى عدة قطاعات بمصر.

التعاون الدولى: البنك وافق على تمويل بـ 440 مليون دولار لتطوير السكك الحديدية

وفى سياق متصل، أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى على تمويل تنموى بقيمة 440 مليون دولار، لتطوير قطاع السكك الحديدية وتمويل مشروع تحسين عامل الأمان وكفاءة التشغيل بخدمات السكك الحديدية فى مصر.

وأوضح بيان صحفى، إن التمويل يأتى فى إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولى التى توفر التمويلات التنموية لمختلف القطاعات فى الدولة، وأن التمويل التنموى الذى وافق عليه البنك الدولى يمثل حافزًا هامًا لاستراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل، كما يدفع الجهود الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويأتى التمويل فى إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو سرد الشراكات الدولية، الذى تستهدف الوزارة من خلاله الترويج للقصص التنموية والشراكات الدولية فى إطار ثلاثة عوامل هى المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وأضافت المشاط، أن محفظة التمويل التنموى الجارية لوزارة التعاون الدولى تضم تمويلات بقيمة تتجاوز 13 مليار دولار يتم توجيهها للبنية التحتية المستدامة بما فيها مشروعات النقل، منها 36 مشروعًا بقيمة 5.7 مليار دولار لتنفيذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، بالإضافة إلى 30 مشروعًا لتنفيذ الهدف الحادى عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، بقيمة 1.5 مليار دولار، و34 مشروعًا للهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، بقيمة 5.9 مليار دولار.



إشادة البنك الدولى بالرعاية الصحية للمرأة

أشتد البنك الدولى، بالخطوات الإيجابية لمصر، فى مجال الرعاية الصحية للمرأة وسلامتها، خلال الفترة الأخيرة، وذلك فى تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولى 2020.

وذكر البنك فى تقريره تسجيل مصر لـ 54 نقطة من 222 فى مؤشر WBL، الذى يرصد القوانين واللوائح التنظيمية فى 8 مجالات تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة داخل 292 دولة خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى أكتوبر 2020، بالإضافة إلى تسجيل مصر أعلى نقطة فى مؤشر المعاشات بواقع 100 نقطة يليه مؤشر ريادة الأعمال وبيئة العمل بواقع 75 نقطة.

ووفقًا لبيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ‎ذكر البنك الدولى أن دول العالم تسعى إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين، لكن المرأة فى جميع أنحاء العالم مازالت تواجه قوانين ولوائح تقيد الفرص الاقتصادية التى يمكن أن تسنح لها، حيث تخلق جائحة فيروس كورونا تحديات تهدد صحتها وسلامتها وأمنها الاقتصادى.

وأشار البنك فى تقريره إلى ‎إطلاق مصر بالشراكة مع المنتدى الاقتصادى العالمى، الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، لتصبح أول دولة فى قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق هذه المنصة التى تستهدف تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى والشركاء الدوليين لتمكين المراة اقتصاديًا.

ولفت تقرير البنك الدولى إلى إطلاق مصر بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، خلال مايو من العام الماضى، مبادرة "صحتنا النفسية أولوية"، وذلك فى إطار مواجهة التحديات التى تسببت فيها جائحة كورونا والضغوط النفسية التى عانت منها ملايين الأسر على مستوى العالم، وهى مبادرة توعوية تضم مجموعة من الأخصائيين النفسيين ومؤسسات الدعم النفسى، لدعم المرأة خلال جائحة كورونا.