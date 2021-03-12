التعليم العالى: 1.120 مليار جنيه التكلفة الإجمالية لمشروعات جامعة العريش

جدة - نرمين السيد - استعرض خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من سعيد لافى رئيس جامعة العريش، وأنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة العريش.





وأفاد التقرير بأن الجامعة انتهت من إنشاء مبنى كلية التجارة ومبنى إدارة المدن الجامعية والعيادات الطبية، و3 عمارات ليكونوا استراحة لأعضاء هيئة التدريس، وإنشاء مبنى كلية الآداب، ومبنى كلية التربية، ومبنى كلية الاقتصاد المنزلى، ومبنى كلية التربية الرياضية، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء مبنى إسكان للطلاب، ومبنى المعامل ومبنى كلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية، ومبنى مدرجات سعة 650 طالبًا، بالإضافة إلى إعداد مخطط كامل لإنشاء الطرق وتطوير البنية التحتية.

وأضاف التقرير، أنه تم إنشاء أحواض ومزارع سمكية وإنشاء عنبر للدواجن وعنبر للسمان، لزيادة الإنتاجية ولتوفير احتياجات الدولة من الثروة الداجنة، كما أنه جار إنشاء صالة للألعاب الرياضية ومبنى كلية الطب البيطري، ومبنى كلية الطب البشرى، ومبنى إسكان طلابى للفتيات، ومبنى مدرجات سعة 350 طالبًا.

وأوضح التقرير، أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجارى تنفيذها فى جامعة العريش تبلغ نحو (1.120) مليار جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالى بالالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة العريش، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالى بكافة عناصرها.

وأكد عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر والشامل لمنظومة التعليم العالى على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالى ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.