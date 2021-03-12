إنفوجراف- اجتماعات وافتتاحات.. الحصاد الأسبوعى لوزارة الزراعة

جدة - نرمين السيد - وأشار الحصاد الأسبوعى للزراعة إلى سلسلة الاجتماعات التى بدأها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع اللجان النوعية بمجلس النواب، إذ عقد اجتماعا بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن، واللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومسئولى وزارتى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، لبحث أهم الملفات الخاصة بقطاع الزراعة والرى والأنشطة المرتبطة بهما.



كما شهد خلال هذا الأسبوع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتفاقية تعاون بين الوزارتين، بشأن التعاون فى مشاريع بحثية تطبيقية لتطوير حلول مبتكرة باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجالات الزراعة واستصلاح الأراضى.

وافتتح وزير الزراعة يرافقه محافظ الإسكندرية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، بافتتاح مزرعة للإنتاج الحيوانى بالنوبارية، وذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفع كفاءة اصول الدولة المهدرة أو غير المستغلة.



وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم التعاقد مع شركة الدلتا لإنتاج اللحوم وتربية المواشى بطريق الإيجار لمساحة 40 فدان بالأراضى الجيرية، حيث تبلغ الطاقة الإستيعابية للمزرعة 60 ألف رأس سنويا، كما تفقد الوزير، بعض الاصول التابعة لمركز البحوث الزراعية بالنوبارية يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبعض قيادات الوزارة، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة أصول الدولة واستكمالا لخطة وزارة الزراعة فى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أصولها غير المستغلة.

وقرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى نقل بعض المسؤولين بمديرية الزراعة بالدقهلية واستبعادهم من وظائفهم بسبب تقصيرهم فى أداء المهام المطلوبة منهم وتقاعسهم فى منع التعدى على الأراضى الزراعية.

كما عقد الوزير، اجتماعا لتطوير الرقابة على المنتجات الزراعية المتداولة فى الأسواق المحلية، إذ وجه بوضع استراتيجية لمتابعة جودة هذه المنتجات الزراعية فى السوق المحلى، وذلك بالتنسيق مع لجنة المبيدات بالوزارة من أجل ايجاد آلية للرقابة والمتابعة على السلع الزراعية للمواطنين تدعيما لسياسة الوزارة فى الاهتمام بجودة المنتجات سواء للسوق المحلى أو للتصدير.

وقرر وزير الزراعة تشغيل مشروع مكافحة العفن البنى فى البطاطس على مدار ال 24 ساعه خلال جميع ايام الاسبوع من أجل دعم المنظومه التصديريه للبطاطس، جاء ذلك خلال لقائه وعدد من مصدرى البطاطس من اجل بحث تسهيل إجراءات التصدير مع تشديد واحكام الرقابه حفاظا على سمعة الصادرات المصرية، إذ أكد حرص الدولة على إزالة جميع المعوقات امام الصادرات إذ أصبحت من أهم مصادر الدخل القومى من النقد الأجنبى.

وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقيادات وزارة الزراعة، لبحث تنمية الثروة السمكية فى محافظة الوادى الجديد على أن تقوم هيئة الثروة السمكية بتقديم الدعم الفنى والزريعة طبقا لمواصفات وطبيعة المياه، كما تلقى الوزير، تقريراً من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالموافقة على تصدير 20 ألف كتكوت إلى دولة غانا بالإضافة إلى 6 ملايين بيضة مائدة إلى ليبيا مع مراعاة كل الاجراءات المحجرية اللازمة، من خلال فتح أفاق وفرص تصديرية جديدة للكتاكيت البياضة وبيض المائدة.

وأعلنت الوزارة تجديد الاعتماد الدولى لمركز بحوث الصحراء، وذلك بعد اجتماع جهة المراجعة الخارجية ISC مع قيادات المركز للمراجعة على الشعب البحثية وكافة الإدارات للتأكد من تطبيق نظام إدارة الجودة ومتطلبات المواصفات القياسية Iso9001:2015 ، كما تم اختتام الدوره التدربية التى نظمها معهد بحوث الهندسة الوراثية تحت عنوان: "حول كيفية تحديد تسلسل الحمض النووى وتحليل النتائج" والتى عقدت فى بمقر المعهد مع اتخاذ كل التدابير والاجراءت الاحترازية لفيروس كوفيد 19، إذ حضر الدورة 17 من شباب الباحثين.

ونظم مشروع الاستثمارات الزراعية "سيل" ورشة عمل لتطوير نظم الرى والطاقة فى 30 قرية بالصعيد، وجاءت الورشة بالتنسيق بين وزارات الزراعة والرى والتنمية المحلية ومحافظات كفر الشيخ، المنيا، بنى سويف، اسوان وبحضور ممثلى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد" ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" ووزارة التعاون الدولى، وتهدف الى تطوير نظم الرى والطاقة فى مساحة 5 آلاف فدان، للمرحلة الأولى شاملة تركيب طلمبات رفع المياه، ومحطات طاقة شمسية.