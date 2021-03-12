انت الان تتابع تفاصيل خبر حريق مصنع ملابس العبور ومصرع 20 شخصا حتى الآن والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شب حريق بمصنع ملابس العبور، يعمل المصنع في إنتاج الملابس الجاهزة، تبلغ مساحته حوالي 2000 متر مربع لصاحبه أبو سعود أحمد فهمي، عبارة عن دور أرضي يعمل به عدد كبير من العمال والموظفين.

خسائر حريق مصنع ملابس العبور

بعدما شب الحريق الهائل بمصنع الملابس، واتجهت القوات المدنية بمحافظة القليوبية للسيطرة على الحريق وإخماد الدخان المتصاعد حتى السماء، أسفر الحريق عن مصرع 20 شخصا حتى الآن من المتواجدين بالمصنع وإصابة 26 آخرين، وقامت سيارات الإسعاف فورا بنقل المصابين لمستشفيات مدينة العبور ومحافظة القاهرة ومحافظة الشرقية، وكذلك نقل الجثامين إلى نفس المستشفيات لحين تسليمها لذويها بعد إصدار المعمل الجنائي لتصريحات الدفن.

دور قوات الحماية المدنية والنيابة العامة في السيطرة على الحريق

توجهت القوات المدنية برئاسة مدير الحماية المدنية العميد عمرو حرب لمكان الحريق على الفور ودفعت بحوالي 25 سيارة إطفاء وكذلك 4 خزانات استراتيجية لإخماد النيران والسيطرة على الحريق مرسلين من العاصمة القاهرة ومحافظة القليوبية ومحافظة الشرقية.

فقد تلقي مدير أمن القاهرة اللواء فخر العربي امس الخميس الموافق ١١ مارس ٢٠٢١ أخطارا سريعا من مدير مباحث محافظة القليوبية اللواء حاتم الحداد عن حريق بمصنع ملابس العبور بالمنطقة الصناعية، وعلي الفور توجه فريق كامل من النيابة العامة يصحبه فريق المعمل الجنائي لحصر أسباب الحريق وكم الخسائر الناتجة والتوصل إذا كان سبب الحريق عن قصد أو تعمد أم لا، وكذلك إصدار تصريحات لدفن الجثث التي تم نقلها إلي المستشفيات المذكورة،

وقد صرح رئيس جهاز مدينة العبور أحمد عمران بأن المصنع غير تابع للجهاز ولكنه تابع للمنطقة الصناعية، ويعتبر المسئول عن منح الرخصة لهذه الأنواع من المصانع هي هيئة التنمية الصناعية وكذلك لها الأشراف على اشتراطات مزاولة العمل الخاصة بها.

شروط النجاح بالشهادة الأعدادية وتشعيب الثانوية العامة