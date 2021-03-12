انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد سبب حريق مصنع العبور والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن حادث حريق مصنع للملابس في مدينة العبور يأتي نتيجة للإهمال من جانب أصحاب المشروعات بعدم الالتزام باشتراطات السلامة المدنية.

وتابع قائلا خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن هناك عددًا من أصحاب المصانع لا يلتزمون باشتراطات الدفاع المدني، موضحا أن التزامهم باشتراطات السلامة المدنية يساعد الدولة.

وأضاف اللواء عبد الحميد الهجان، أنه يتم التفتيش على المصانع بشكل متكرر في نطاق المحافظة، و أن حجم المخالفات كثيرة من جانب المصانع التي لا تلتزم باشتراطات السلامة المدنية.

كما قرر السيد المحافظ تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء معاينة أولية لحريق مصنع العبور، وكتابة تقرير يبين مدى سلامتها ووجود أي تأثيرات للحريق على المباني المجاورة.

وقد تابع المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان أعمال إطفاء حريق مصنع العبور، على مدار الساعة فور تلقيه بلاغا بنشوب الحريق بأحد مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور.

وقال في بيان صادر عن محافظة القليوبية، إن حريق مصنع العبور نشب في حوالي الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الخميس، والمصنع مكون من أربعة طوابق حيث تم توجيه 6 سيارات إسعاف من محافظة القليوبية، و 4 سيارات إسعاف من محافظات القاهرة والشرقية، كما تم توجيه 11 سيارة إطفاء من محافظة القليوبية و سلم هيدروليك و 2 من محافظة القاهرة و 2 من محافظة الشرقية باجمالى 15 سيارة إطفاء.