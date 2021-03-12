صور.. وزير النقل: نعمل على قدم وساق لتكون جميع عربات السكة الحديد جديدة

جدة - نرمين السيد - اجتمع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها وبحث التعاون فى عدد من المشروعات المستقبلية فى مجال الوحدات المتحركة.





يأتى هذا اللقاء فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعميق وتوطين التصنيع المحلى فى مجالات النقل المختلفة. وخلال الاجتماع، وفقا لبيان صحفى، تم مناقشة موقف التطوير الشامل لـ200 عربة درجة ثالثة سكة حديد حيث تم الانتهاء من عدد 109 عربة، إذ أكد الوزير على ضرورة الانتهاء من تطوير باقى العربات خاصة وأن العمل يجرى على قدم وساق فى وزارة النقل لتكون كل عربات ركاب السكك الحديدية قبل نهاية هذا العام عربات جديدة وأخرى تم تطويرها وتجديدها وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

ثم تطرقت المباحثات الى التعاون فى تصنيع وتوريد 1.000 عربة بضائع جديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة أحداث نقلة نوعية كبيرة فى مجال الوحدات المتحركة لنقل البضائع لتخفيف الضغط على الطرق وتقليل الحوادث وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وكذلك التعاون فى تصنيع وتوريد 200 عربة نوم جديدة لتشغيلها على خط القاهرة أسوان لدعم القطاع السياحى.

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