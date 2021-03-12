صور- وزيرة الهجرة فى الواحات البحرية للترويج لإنتاجها من التمور

جدة - نرمين السيد - انطلقت صباح اليوم، الجمعة، فاعليات زيارة ميدانية إلى منطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة والشهيرة بإنتاج التمور والصناعات الملحقة بها، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.





شارك فى الزيارة نائب محافظ الجيزة، والدكتور عز الدين جاد الله رئيس معمل النخيل بمعهد البحوث الزراعية، وكذلك برفقة غادة على رئيس النادى النسائى فى نيويورك والمدير الإقليمى لمؤسسة نيو إيجيبت، وعدد من السيدات المصريات المقيمات بالخارج ومتواجدات فى مصر حاليا.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وفقا لبيان صحفى، إن هذه الزيارة جاءت فى الوقت الحالى نظرًا لضرورة التعاون وتضافر الجهود من أجل دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى بما فيها تلك المتواجدة بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وتابعت: "نستهدف من هذه الزيارة الترويج للقرى المصرية المنتجة والدفع بها نحو الأسواق العالمية من خلال تصدير منتجاتها ذات الطابع المصرى الأصيل والترويج لها خارجيًا"، مضيفة أن مشروعات إنتاج التمور تعد من المشروعات التى توفر الآلاف من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى المهن المتعلقة بها من الجنى والتعبئة والتغليف والتسويق والنقل وغيرهم.

وأكدت وزيرة الهجرة أهمية العمل على دعم أهالى منطقة الواحات بتقديم المشورة والرؤية الفنية والخبرات من المتخصصين المصريين بالخارج فى مجالات مثل التعبئة والتخزين والتعليب وغيرها، مشيرة إلى أن الواحات البحرية تزخر بحوالى 3 ملايين نخلة، علاوة على أن مصر تأتى فى مقدمة الدول التى تنتج التمور فى العالم وتصدر إنتاجها من التمر الفاخر إلى نحو 42 دولة.

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت مبادرة "مصرية بـ100 راجل" أواخر فبراير الماضى، بهدف وضع أفكار ورؤى لمشاركة السيدات المصريات بالخارج فى دعم المبادرات الوطنية للدولة المصرية وطرق المشاركة، علاوة على إمدادهن بكافة الحقائق والمعلومات الموثقة عن مصر للتصدى للشائعات والأفكار المغلوطة وتصحيحها.