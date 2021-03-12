جدة - نرمين السيد - وتنقل القناة الأولى المصرية، شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة. فى سياق آخر، أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 53 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالى 55 مسجدًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بث مباشر .. السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير احتفالا بيوم الشهيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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