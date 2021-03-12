صور.. وزيرة البيئة: حملات لرفع الوعى لاستخدام بدائل الأكياس البلاستيكية

جدة - نرمين السيد - أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جولة ميدانية لعدد من المحلات المتنوعة ما بين مطاعم وصيدليات وكافيهات بشارع فؤاد بمحافظة الإسكندرية لتشجيع مبادرات الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بهدف التعرف على كل الأراء المختلفة ووضعها فى الاعتبار عند وضع اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات لتكون معبرة عن نبض الشارع.





والتقت وزيرة البيئة خلال الجولة بعدد من أصحاب المحلات وتبادلت الحوار والنقاش معهم للتعرف على توجهاتهم وأرائهم والتحديات التى يواجهونها للتحول لإستخدام بدائل الاكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة، إذ يحتاج البلاستيك لما يقرب من ألف سنة للتحلل فى التربة وله اضرار كثيرة على الصحة والكائنات الحية.

وأوضحت فؤاد لأصحاب المحلات جهود وزارة البيئة من خلال حملة "إتحضر للأخضر" لرفع الوعى البيئى للمواطنين للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ، آملة فى أن يتبنى أصحاب المحلات داخل الشارع لتلك المبادرة ليكونوا قدوة ومثال يحتذى به باقى المحلات ، مشيرةً إلى وجود 110 محال بمنطقة الزمالك بدأ فعليا فى استخدام بدائل البلاستيك التى ليس لها أضرار على الصحة وكانت تلك المحلات فى البداية 10 محلات إلى أن وصلت إلى 110 عن طريق توعية بعضهم البعض بأخطار أستخدام المنتجات البلاستيكية.

وأشارت وزيرة البيئة خلال جولتها إلى الحملات والمبادرات التى قام بها البعض فى مدينة الغردقة وحى الزمالك وبمشاركة حملات تطوعية فى بعض المحلات لتبنى بدائل صديقة للبيئة.

وأوضح عدد من أصحاب المحلات أن مشكلتهم الأساسية تتعلق بسعر منتجات بدائل البلاستيك التى تعتبر ذات سعر أعلى من البلاستيك رخيص الثمن ، وفى حالة توافر تلك المنتجات بسعر مناسب لامانع لديهم من الاعتماد عليها ، كما أكد البعض على ضرورة أن يكون البديل جيد ومناسب لأستخدام مرتادى المحلات مثل ماصة العصير "الشاليموه" لابد من أن يكون ذو خامة تقارب لنفس ما يقدمه البلاستيك للمستخدم.

وأكدت فؤاد لأصحاب المحلات أنه يتم العمل على إيجاد منتج جيد يقدم نفس الخدمة التى يقدمها المنتج البلاستيك دون الضرر بالبيئة، إذ يتم دراسة إمكانية توفير تلك المنتجات من المخلفات الزراعية كجذوع الموز ومخلفات الذرة وغيرها على غرار ما تم تنفيذه فى جريد النخل الذى تم استغلاله فى صناعة خشب الـMDF، إذ يتولد بمصر سنويا حوالى 42 مليون طن من المخلفات الزراعية والتى تتخطى نسبتها المخلفات الصلبة التى تصل إلى حوالى 26 مليون طن فى العام.

كما أوضحت فؤاد لأصحاب المحلات أنه سيتم إعطاء المحلات التى ستستبدل الأكياس الأحادية الإستخدام ببدائل صديقة للبيئة علامة أو شهادة خضراء، كما تدرس الحكومة إمكانية تقديم حوافز مالية وفقا للمادة 27 من قانون المخلفات، وذلك لتشجيع المحلات على استخدام كل البدائل الصديقة للبيئة، كما تسعى الوزارة لعمل منصة لكل الشركات والمنظمات غير الحكومية والأفراد لتبادل الخبرات وتشجيع ومساعدة بعضهم البعض.