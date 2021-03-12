تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مجدداً

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، انخفاضا آخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس معتدل على السواحل والرياح نشطة، وطقس دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم وبورسعيد ورفح على فترات متقطعة، ونشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على شمال البلاد، باردا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة.