وفاة الحاجة زينب المتبرعة بقرطها الذهب لصندوق «تحيا مصر»

توفيت الحاجة "زينب" والمعروفة اعلاميا بالسيدة المتبرعة بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر، صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 97 عاما ، وذلك بقرية بمنية سندوب التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية.
يذكر أن الحاجة" زينب" تقدمت بتبرعها بقرطها لصندوق تحيا مصر، فرفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ذلك، وقدم لها الشكر على شعورها بالمسؤولية تجاه بلادها، وبعدها باعت السيدة الحلق، وعادت لتتبرع بثمنه للصندوق، فأمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعادته لها مرة ثانية.
ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة من داخل قريتها بمنية سندوب عقب صلاة الجمعه لتدفن بمقابر العائلة بالقرية.
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