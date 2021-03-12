القوى العاملة: صرف 965 ألف جنيه لـ 1.911 عاملا غير منتظم بجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 235 شابا، منهم 3 شباب من ذوى الاحتياجات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 826 شابا.





وتلقى وزير القوى العاملة تقريرا بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر فبراير الماضى، إذ صرفت المديرية منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، منها 2.000 جنيه لعامل منحة مولود جديد، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه، و2.000 جنيه عملية جراحية صغرى لعامل، و5 آلاف جنيه عملية كبرى لعامل آخر، وتم صرف منحة المولد النبوى الشريف لـ1.907 عمال بإجمالى مبلغ 953 ألفا و500 جنيه، فضلاً عن تسجيل 80 عاملا جديدا على المنظومة.

وأصدرت المديرية 52 ترخيصا لأجانب من جنسيات مختلفة يعملون فى نطاق المحافظة.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 208 منشآت من خلال التفتيش الدورى النهارى والليلى والحملات، كما تم تلقى 38 شكوى عمالية وتم تسوية 12 شكوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ9 شكاوى، و18 شكاوى ما زالت تحت البحث.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 35 منشأة، وإعادة التفتيش على 92 منشأة، وأسفر عن تحرير 23 محضرا سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد ندوة للتوعية وإجراء 43 قياس وبحث 4 شكاوى.

وقال إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.