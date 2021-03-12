عاجل.. السيسى ينعى الحاجة زينب المتبرعة بقرطها لصندوق تحيا مصر

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس السيسى، عبر صفحتة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، "أنعى بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التى وافتها المنية فى هذا اليوم المبارك، هذه السيدة الفاضلة التى ضربت المثل العظيم فى الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين قامت بالتبرع بقرطها الذهبى لصندوق "تحيا مصر".

وأضاف: "رحم الله الحاجة زينب وغفر لها، فقد كانت خير نموذج للمرأة المصرية وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعِبر فى التجرد والتضحية بأغلى ما لديها فداء لوطنها".