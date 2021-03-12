الزراعة: تحصين الماشية بأكثر من 5.4 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية

جدة - نرمين السيد - كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد تلقى تقريرا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالى ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، خلال الحملة التى بدأت فى 6 فبراير الماضى بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وذكر التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و783 ألفا و426 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بينها مليونا و612 ألفا و845 رأس أبقار، ،851 ألفا و681 رأس جاموس، و271 ألف و852 رأس أغنام، و47 ألفا و48 رأس ماعز حتى 10 مارس الجارى.

وأضاف أنه تم تحصين 2 مليون و668 ألفا و424 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع بينها، مليونا و520 ألفا و335 رأس أبقار، و841 ألفا و179 رأس جاموس، و257 ألفا و733 رأس أغنام، و47 ألفا و120 رأس ماعز، و2.075 رأس جمال.

كان وزير الزراعة قد قرر استمرار حملة التحصين 15 يوما إضافية، نظرا لإقبال المزارعين والمربين وحرصهم على تحصين ماشيتهم وحمايتها من الأمراض والأوبئة.