بمناسبة عيد الأم.. أمن الدقهلية يقيم حفلا ترفيهيا لأسر الشهداء

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية نحو تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء الشرطة الأبطال إعلاءً لقيم الوفاء وتقديرا لتضحيات ذويهم ووفاءً وعرفانا بما قدموه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.



وتم خلال الاحتفالية تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة، وتقديم بعض الهدايا الرمزية.

وأعربت أسر الشهداء عن تقديرهم وإعتزازهم بهذا الاحتفال والذى يؤكد حرص الوزارة على تكريم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.