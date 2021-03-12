صور.. وزيرة التضامن تشهد الاصطفاف السنوى الأول للهلال الأحمر

جدة - نرمين السيد - تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصرى، الاصطفاف السنوى الأول للهلال الأحمر المصرى، والذى يقام باستاد 30 يونيو، وذلك بمشاركة أكثر من 300 متطوع من متطوعى فرق التدخل المختلفة لجمعية الهلال الأحمر المصرى.





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