صور.. القابضة للمياه: بدء توقيع عقود اتفاق لتنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - عقدت الجمعيات العامة لشركات مياه الشرب الصرف الصحى لـ 7 شركات تابعة "مياه الشرب باللإإسكندرية، الصرف الصحى بالاسكندرية، كفرالشيخ، الغربية، الدقهلية، الشرقية، الجيزة"، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى.





جاء ذلك بحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2020.

واستعرضت الجمعية العامة جدول الأعمال وتقرير تقييم الأداء للشركات التابعة، وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية باتخاذ الشركات كل الاجراءات اللازمة لتلافى تلك الملاحظات فى مدة زمنية محددة.



ووافقت الجمعية على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2020 لتلك الشركات.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أهمية التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع والتى تمكن المواطن من متابعة وترشيد استهلاكه، والتغلب على أى مشكلات قد تتعلق بأخطاء القراءات، ما يضمن أن يحاسب المواطن على استهلاكه الفعلى، مع وجود نظام أمان بالعدادات مسبقة الدفع يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الاجازات والعطلات الرسمية، وسهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الإلكترونى، مشيرا إلى ضرورة تكثيف المجهود الذى تبذله الشركات فى ملف تقليل الفاقد، للحفاظ على مواردنا المائية وتعظيم الاستفادة منها.



ولفت إلى مشاركة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، والتى تشمل فى مرحلتها الثانية تطوير 51 مركزا خلال العام الحالى، وتنفذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال جهاتها المختلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بـ 24 مركزا.

وأوضح بدء الشركات التابعة للشركة القابضة، بتوقيع عقود الاتفاقات وبروتوكولات التعاون لتنفيذ المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة، والتى جاءت بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجا.



وشدد رئيس الشركة القابضة، على جودة مياه الشرب، ومراجعة العينات بدءً من مآخذ المحطات ومراحل الانتاج المختلفة حتى وصولها للمواطنين.

وأوضح أهمية وضع خطط فعالة لتقليل الفاقد بالمحطات والشبكات، والاستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسى للمحطات، وتحسين أداء الشركات والخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة القادمة، ومراجعة خطط عمل الشركات طبقا للأهداف، وتعميم التجارب الناجحة فى الشركات التابعة فى مجال مجابهة الوصلات الخلسة والتى تؤثر بشكل كبير على ضغوط الشبكات، وأنظمة التحكم والرقابة SCADA ، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير الخدمات.



ووجه المهندس ممدوح رسلان، الشكر للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى على جهودهم المتواصلة والعمل على مدار الساعة ومواصلة الليل بالنهار أثناء الفترة الماضية لمواجهة موسم الأمطار والنوات التى تعرضت لها أغلب المحافظات لاسيما محافظة الإسكندرية.