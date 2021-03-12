صور.. افتتاح مسجدين بمديرية أوقاف أسوان

جدة - نرمين السيد - افتتح حازم محمد عزت سكرتير عام محافظة أسوان، اليوم الجمعة، مسجد "الرحمن" بالمنشية كومبو، وقد ألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد عزت محمد مدير مديرية أوقاف أسوان، بعنوان: "حق الوطن والشهادة فى سبيله".





وأوضح بيان صحفى، أنه تم افتتاح مسجد "السيدة زينب" بالمنشية شرق كومبو مديرية أوقاف أسوان، ضمن خطة الإحلال والتجديد، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية. يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وقد بلغ إجمالى عدد الافتتاحات من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1.005) مساجد.

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