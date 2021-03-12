فيديوجراف- السيسى يودع الحاجة زينب: خير نموذج للمرأة المصرية

جدة - نرمين السيد - وتوفيت اليوم الجمعة، الحاجة زينب، عن عمر يناهز 97 عاما، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.

وكتب الرئيس السيسى، عبر صفحتة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، "أنعى بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التى وافتها المنية فى هذا اليوم المبارك، هذه السيدة الفاضلة التى ضربت المثل العظيم فى الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين تبرعت بقرطها الذهبى لصندوق "تحيا مصر".