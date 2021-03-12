صور.. افتتاح 3 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة 12 مليون و300 ألف جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد هشام آمنة محافظ البحيرة على الدور الكبير الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.





وأشاد محافظ البحيرة بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التى تقدمها المساجد.



وأشار محافظ البحيرة إلى أنه تم خلال عام واحد بناء وإفتتاح اكثر من 168 مسجدا تجاوزت تكلفتها 250 مليون جنية فى طفرة كبيرة لتضاف إلى إجمالى عدد المساجد بنطاق المحافظة ليصبح إجمالى عدد المساجد بنطاق المحافظة 13.850 مسجدا لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.



جاء ذلك خلال افتتاحه وآداء صلاة الجمعة بمسجد النور بقرية دنشال بمركز دمنهور والمقام على مساحة 600 م2 وبتكلفة إجمالية 3 مليون جنية بحضور محمد شوقى بدر - السكرتير المساعد والمحاسب عادل عبد الكريم - رئيس مدينة دمنهور وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الدينية والتنفيذية.



وتناولت خطبة الجمعة التى ألقاها الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف: "حق الوطن والشهادة فى سبيله"، مؤكداً أن الشهيد الحق هو من مات دفاعاً عن أرضه وعرضه ووطنه وماله، حيث أعد الله له أرفع المنازل وأعلى الدرجات، وأن للوطن حقوق ينبغى الوفاء بها، وهى حسن الولاء والإنتماء له، والإعتزاز به، والحفاظ عليه، وغل يد العابثين والمفسدين عنه، وإتقان العمل من أجل رفعته، وعلى الجميع العمل بجد وإجتهاد كلاً فى تخصصه من أجل رفعة هذا الوطن، فالوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعاً.

ويأتى ذلك بالتزامن مع إفتتاح مسجدين جديدين بمركز كفر الدوار بتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين 300 ألف جنية وهم:

- مسجد الرحمن بقرية 5/4 كوم أشو المقام بالجهود الذاتية على مساحة 561 م2 بتكلفة 5 ملايين و300 ألف جنيه.

- مسجد هدى الإسلام بقرية أبو النوم المقام بالجهود الذاتية على مساحة 400 م2 بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه.



وقد شهدت جميع المساجد حملات تعقيم وتطهير وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية بها مع تحديد أماكن المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعى بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم، واستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة.