صور.. غلق الطريق الدائرى تمهيدا لإزالة عقار الهرم

جدة - نرمين السيد - أغلقت الإدارة العامة للمرور، الطريق الدائرى فى الاتجاهين لمسافة 500 متر أمام العقار الكائن غرب الطريق الدائرى بمنطقة كفر طهرمس بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، استعدادا لإزالته عن طريق النسف الحذر.





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