صور.. السيسى وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، ومحافظ القاهرة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود وطلبة الكليات والمعاهد العسكرى.

وألقى الشيخ خالد الجندى من علماء الأزهر الشريف خطبة الجمعة، أكد خلالها فضل الشهادة فى سبيل الله، وأن الله تعالى إختص الشهداء بأعظم المنازل وأعلاها، وأشار إلى أن إحياء ذكرى يوم الشهيد يذكرنا بأنبل البشر بعد الأنبياء والرسل وهم الشهداء، وأنهم إستحقوا أن يكونوا وساماً على صدر الوطن خالدين فى ذاكرته وفى قلوب أبنائه أبدا، وذلك لأنهم بذلوا دمائهم الغالية فداء لدينهم وأرضهم.

وأوضح أن الإسلام رفع من قدر المرابطين فى سبيل الله لصون مقدرات الوطن، وردع كل من تسول له نفسه بالإعتداء على الوطن ، مشيرا إلى ثناء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على العين الساهرة للحراسة فى سبيل الله إذا يقول : "عينان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس فى سبيل الله.

واختتم الشيخ خالد الجندى خطبته بالدعاء للشهداء وأن يسكنهم الله الجنة مع الأبرار وأن يخلفهم خيرا فى أهليهم وأولادهم وأن يدم الله علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ الله مصر وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء.