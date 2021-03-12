سقوط عصابة لتهريب المخدرات وضبط مضبوطات بقيمة 17 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة خاصةً عقارى ( الكبتاجون – الترامادول) وبودر الحشيش الصناعى ومخدر الآيس والإتجار به داخل البلاد ،عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف تلك العناصر وأمكن ضبط (30 ألف قرص مخدر لعقار التامول – 8 آلاف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – كمية لبودر الحشيش الصناعى – كمية من مخدر الآيس – كمية من مخدر الحشيش – ميزان حساس – ماكينة عد نقود – مبلغ مالى- 2 هاتف محمول ) بحوزة ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة) حال تواجده أسفل مسكنه مستقلاً إحدى السيارات ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (5,330,000 جنيه) خمسة مليون وثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه تقريباً .

ضبط (22 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 20 ألف قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة) بحوزة ( شخصين ، مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح) حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,370,000 جنيه) إثنان مليون وثلاثمائة وسبعون ألف جنيه تقريباً ، ضبط (70 ألف قرص مخدر لعقار التامول – 60 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – كمية من مخدر الحشيش الصناعى – كمية من مخدر الآيس – ميزان حساس – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة) بحوزة (3 أشخاص) حال إستقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (9,275,000 جنيه) تسعة مليون ومائتان وخمسة وسبعون ألف جنيه تقريباً، بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة وإستخدامهم للسيارات والهواتف المحمولة فى ترويج تجارتهم على عملائهم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .