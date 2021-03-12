باتريس موتسيبي رئيسا للاتحاد الأفريقى لكرة القدم حتى 2024

أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تأييدها لتنصيب الجنوب أفريقي باتريس موتسيبى رئيساً للاتحاد لمدة 4 سنوات بشكل رسمى، خلال الجلسة رقم 43 المنعقدة حاليا فى مدينة الرباط بالمغرب، وفاز الجنوب أفريقى بالتزكية بعد انسحاب كافة مرشحيه.

واقترب المصرى هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد الأفريقى من الاحتفاظ بمنصبه للولاية الثالثة على التوالى فى مجلس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن المجموعة الناطقة بالعربية والبرتغالية والإسبانية بالاتحاد الأفريقى.

جاء ذلك بعد إعلان خير الدين زاطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم انسحاب ترشيحه ليعلن رسمياً تزكية فوزي لقجع من المغرب وهاني ابوريدة من مصر، خاصة بعد انسحاب جوستافو ندونج إيدو من غينيا الاستوائية المرشح عن نفس المجموعة بالأمس

وكان اتحاد جنوب أفريقيا قد كشف عن فوز الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس نادى صن داونز، بمقعد رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد انسحاب جميع منافسيه قبل الانتخابات على مقعد الرئاسة، والتى من المقرر عقدها يوم 12 مارس الجارى.

وكتب الاتحاد الجنوب أفريقي رسالة تهئنة إلى "موتسيبي" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها، "الجنوب أفريقى باتريس موتسيبي أصبح رئيس الاتحاد الأفريقي القادم".

وأضاف، "كل المنافسين لموتسيبي أعلنوا انسحابهم بشكل متفق عليه مع المرشحين الآخرين".

موتسيبي

ويعد أحمد ولد يحيى المرشح الموريتاني لرئاسة الاتحاد آخر المنسحبين من سباق الرئاسة، ومن قبله أوجاستين سينجور رئيس الإتحاد السنغالي.