نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة القاهرة الآن برقم الجلوس

فعلت مديرية التربية والتعليم، لينك نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/2021، من خلال إدخال رقم الجلوس، من الرابط التالى http://www.cairogovresults.com/.

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أمس نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/2021، بنسبة نجاح 98.9%، حيث بلغ عدد المقيدين 174760 طالبا وطالبة حضر منهم الامتحان 170 ألف طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 94 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 99.8%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100%، والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 83%.

يذكر أن الطلاب اجتازوا امتحانًا مجمعًا فى الترم الأول ونتيجته لا تضاف للمجموع ولكن يجب اجتيازه وبه نجاح ورسوب، واجتياز الطالب للامتحان المجمع يعد شرطًا أساسيًا حتى يستطيع أن يؤدى امتحان نهاية العام الدراسى والمجموع بالكامل لطالب الشهادة الإعدادية سيتم تحديده من خلال امتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى الذى سيتم التنسيق على أساسه للمرحلة الثانوية .

وفى حالة عدم اجتياز الطالب خلال الامتحان المجمع، أو حصول هذا الطالب على مجموع 50% أو أكثر فى ورقة الامتحان، ولكنه حصل على أقل من 25% فى مادة من أصل الخمس مواد يجب عليه أن يؤدى امتحان آخر تكميلى فى المواد التى حصل فيها على مجموع منخفض ليسمح له بأداء امتحان الترم الثانى.