شيخ الأزهر يستقبل الطفلة سجى: نموذج مشرف لطلاب فلسطين

وتبلغ الطفلة سجى خِلَّة 11 عامًا، ورغم أنها كفيفة إلا أنها أتمت حفظ القرآن الكريم وهى فى السابعة من عمرها، وساعدها والدها فى حفظ ألفية ابن مالك والمعلقات العشر، وعدد من الكتب والدواوين والمؤلفات العلمية فى علوم اللغة وعلم المواريث، معتمدة فى ذلك على ما وهبها الله من إرادة وعزيمة وذاكرة قوية.
وأوصى فضيلة الإمام الأكبر، الطفلة الفلسطينية بمواصلة الاجتهاد والمثابرة فى طلب العلم، مشيرا إلى أنها تمثل نموذجًا يحتذى به وصورة مشرفة لطلاب دولة فلسطين الشقيقة، مؤكدًا أن العلم هو سبيل الأمم للتقدم والاستقرار.
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