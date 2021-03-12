وزير الرى يشارك فى مؤتمر بغداد الدولى للمياه بالعراق

جدة - نرمين السيد - وصل الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الجمعة، إلى العاصمة العراقية بغداد فى مستهل زيارة رسمية لدولة العراق الشقيقة للمشاركة فى مؤتمر بغداد الدولى الأول للمياه والمقرر عقده يومى 13 و 14 مارس 2021.





وقد كان فى استقباله لدى وصوله المهندس مهدى رشيد الحمدانى، وزير الموارد المائية العراقى، ووليد إسماعيل السفير المصرى لدى العراق. وصرح الدكتور عبدالعاطى أن المشاركة فى مؤتمر بغداد الدولى للمياه تأتى تعبيرًا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين فى التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى لمواردنا المائية، خصوصًا فى ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة تهدد مواردها المائية. ومن المقرر، أن يناقش الوزيران التقدم المحرز فى التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات إدارة المياه، كما سيلتقى الدكتور عبدالعاطى بعدد من الوزراء على هامش الموتمر.

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