ننشر التحويلات المرورية بعد غلق الدائرى فى الاتجاهين

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية، بالراديو 9090، إن الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، وضعت خطة محكمة لتسهل الحركة أمام المارة بالتزامن مع إزالة عقار "الهرم المحترق".





وأضاف أن الإدارة العامة للمرور، أغلقت الطريق الدائرى فى الاتجاهين لمسافة 500 متر أمام العقار الكائن غرب الطريق الدائرى بمنطقة كفر طهرمس بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

وعن التحويلات المرورية، أوضح مراسل 9090 أنها ستكون على النحو التالى:

- تحويل القادم من أعلى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى على الطريق الدائرى (القوس الغربى) والمتجه إلى وصلة المريوطية، لاستخدام محور صفط اللبن فى اتجاه جامعة القاهرة أو فى اتجاه شارع فيصل وميدان الجيزة وعدم استكمال السير فى اتجاه محور المريوطية.

- تحويل القادم من مدينة 6 أكتوبر وطريق الواحات على الطريق الدائرى (القوس الغربى) إلى محور وصلة المريوطية اتجاه كوبرى المنيب أعلى النيل ومناطق القاهرة وعدم الاستكمال اتجاه مناطق العقار على القوس الغربى.

- تحويل القادم من مناطق الدائرى الشرقى المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب)، والمتجه إلى محور وصلة المريوطية فى اتجاه الطريق الزراعى لاستخدام وصلة المريوطية فى اتجاه أعلى القوس الغربى اتجاه أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى.

وتم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لإحكام منازل محور صفط اللبن على الطريق الدائرى المؤدية إلى مناطق العقار وإرشاد المركبات باستكمال السير بمحور صفط اللبن والاتجاه يمينًا إلى الطريق الدائرى (القوس الغربي) اتجاه محور 26 يوليو وأعلى طريق القاهرةالإسكندرية الزراعى.

وبين محمد صابر، أنه من المفضل استخدام الطرق البديلة على النحو التالى:

- القادم من مناطق الدائرى الشرقى المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب) ويرغب فى التوجه إلى طريق الإسكندرية الزراعى يتم الصعود وصلة المريوطية فى اتجاه أعلى القوس الغربى اتجاه منزل طريق الإسكندرية الصحراوى منزل 4،5 اتجاه الإسكندرية ثم الصعود مطلع محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان ثم الصعود إلى الطريق الدائرى اتجاه طريق القاهرةالإسكندرية الزراعى.

- القادم من مناطق الطريق الصحراوى وطريق الواحات ويرغب فى التوجه إلى طريق القاهرةالإسكندرية الزراعى يستخدم الطريق الدائرى (القوس الغربى) يمينًا اتجاه وصلة المريوطية واستكمال أعلى الطريق الدائرى اتجاه أعلى المنيب وحتى نفق السلام واتجاه طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.

- القادم من الطريق الدائرى من أعلى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى ومن أعلى محور 26 يوليو ويرغب فى التوجه لمناطق الجيزة يتم استخدام محور صفط اللبن فى اتجاه ميدان الجيزة وشارع فيصل واتجاه جامعة القاهرة.