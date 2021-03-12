صور.. محافظ الجيزة يتابع أعمال إزالة عقار فيصل

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وقال راشد، إنه عقب إطفاء الحريق الذى شب بالعقار المخالف المشار إليه فى 30-1-2021 تم الاستعانة بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومركز بحوث الإسكان والبناء ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والذى انتهت جميعها إلى ضرورة إزالة العقار بإتباع أسلوب النسف الحذر، وعدم اللجوء للأسلوب التقليدى فى الإزالة، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة .
وتابع المحافظ: "على ضوء ذلك تم التنسيق مع القوات المسلحة ممثلة فى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكما عهدها دائما فى المشروعات التى تكلف بها عاينت العقار عدة مرات وانتهت بالتنسيق مع المحافظة وأجهزة وزارة الداخلية إلى تحديد التوقيت المناسب للتنفيذ وتم بحمد الله إزالة العقار دون أى خسائر".
ووجهه المحافظ، الشكر إلى القوات المسلحة وأجهزتها المختلفة خصوصًا الهيئة الهندسية، وكذلك وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة خصوصًا قطاع أمن الجيزة على دورهم فى تأمين العقار قبل وأثناء تنفيذ الإزالة.
وناشد محافظ الجيزة، المواطنين بضرورة التعاون مع المحافظة فى الإبلاغ عن أى من الأنشطة الخطرة بالعقارات التى يقطنوا بها حتى لا يتكرر مثل هذه المشكلة مرة أخرى، معربًا عن تمنياته للجميع بالسلامة وعدم حدوث أى مكروه مستقبلاً.
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