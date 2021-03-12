صور.. القباج تزور مصابى حريق العبور.. وصرف 30 ألف جنيه لأسر الضحايا

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كما حرصت وزيرة التضامن الاجتماعى على لقاء أسر المصابين، للاطمئنان على حالة ذويهم، كما استمعت إلى مطالبهم، مؤكدة حرص الوزارة على تلبية كافة مطالبهم.
وقررت نيفين القباج رفع قيمة المساعدات لأسر ضحايا ومصابى الحريق، الذى شب فى مصنع للملابس بالعبور، حيث وجهت بصرف 30 ألف جنيه لكل حالة وفاة، و15 ألف جنيه لكل مصاب تصرف من وزارة التضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والجمعية الشرعية.
كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بتقديم مساعدات غذائية عاجلة لأسر الضحايا، وتقديم الدعم النفسى للمصابين وأسرهم من قبل جمعية الهلال الأحمر المصرى.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى مجدى حسن وكيل وزارة التضامن بالقليوبية، بحصر كافة المصابين، وعدد المتوفين الذين جرى التأكد من هويتهم، لبدء صرف التعويضات لأسرهم بشكل عاجل.
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