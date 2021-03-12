البرلمان العربى يستنكر بيان ضد مصر فى مجلس حقوق الإنسان: مغالطات وأكاذيب

جدة - نرمين السيد - أعرب البرلمان العربى عن استنكاره الشديد لـ البيان المشترك الصادر عن بعض الدول فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، والذى ينتقد سياسات الحكومة المصرية فى مجال حقوق الإنسان، ويعتبره تدخلاً سافراً وغير مقبول فى شؤون مصر الداخلية، فضلاً عن ترويجه لادعاءات كاذبة ومرسلة لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل.





وأكد البرلمان العربى على رفضه القاطع لأى محاولات تستهدف التدخل فى الشأن المصرى، لاسيما أن مصر لديها مؤسسات حقوقية قضائية مستقلة توفر جميع الضمانات اللازمة لتحقيق المحاكمات العادلة فى جميع مراحلها وتحترم القوانين والدستور وتلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وكان الأجدى بهذه الدول أن تتواصل مع هذه المؤسسات لاستجلاء الحقائق بشكل كامل، بدلا من اعتمادها على تقارير تستند فى أساسها إلى مغالطات وأكاذيب واستنتاجات مسيسة، تهدف إلى الإساءة إلى الدولة المصرية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا. وطالب البرلمان العربى هذه الدول بمراجعة موقفها والتأكيد على احترامها لسيادة دولة كبرى مثل جمهورية مصر العربية، والتعامل بمسؤولية ونزاهة مع قضايا حقوق الإنسان فى جميع الدول ووفق معايير موحدة، بدلا من اعتمادها على ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين. وأكد البرلمان العربى على تضامنه الكامل مع مصر حكومة وشعبا فى مواجهة أية محاولات لاستهدافها أو المساس بسيادتها، ويدعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات لمنع التدخل فى شئونها الداخلية، كما يشدد على محورية الدور المصرى فى المنطقة والجهود المخلصة التى تقوم بها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمى والعالمى.

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