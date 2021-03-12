جدة - نرمين السيد - وتضمن الفيديو استعراض نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تقريرا عن الأنشطة والبرامج التوعوية للوقاية من الإدمان فى المناطق السكنية الجديدة بديلة للعشوائيات، كما شاركت فى المؤتمر الدولى الثانى للأشخاص ذوى الإعاقة بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية. واجتمعت الوزيرة مع الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية لبحث آليات توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، كما ترأست اللجنة العليا لرعاية الغارمين والغارمات لعرض الضوابط والتعريفات والشروط الواجب توافرها لإقرار حالات الغارمين. وشاركت فى جولة تفقدية بمعرض البازار للحرف اليدوية، وبحثت الاستعدادات لإطلاق منصة المفقودين. لمشاهدة الفيديو اضغط

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحث استعدادات إطلاق منصة المفقودين أبرزها.. حصاد التضامن فى أسبوع (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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