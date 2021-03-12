مصدر رسمى: الارتقاء بمستوى العلاقة مع تركيا يتطلب مراعاة الأطر القانونية

جدة - نرمين السيد - أوضح مصدر رسمى مصرى، تعقيباً على ما يصدر من تصريحات من مسؤولين أتراك من مختلف المستويات فى الأونة الأخيرة، أنه ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف "استئناف الاتصالات الدبلوماسية"، آخذا فى الاعتبار أن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائم بالأعمال اللذين يتواصلان مع دولة الاعتماد، وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة.





وأكد المصدر الرسمى أن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التى تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومى العربى. وأضاف المصدر أن مصر تتوقع من أى دولة تتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولى ومبادئ حسن الجوار وأن تكف عن محاولات التدخل فى الشئون الداخلية لدول المنطقة. وشدد المصدر فى الوقت ذاته على أهمية الأواصر والصلات القوية التى تربط بين شعبى البلدين.

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