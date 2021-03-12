تنسيقية شباب الأحزاب تنعى الحاجة زينب: جسدت قيم الإيثار والعطاء

جدة - نرمين السيد - وتقدمت التنسيقية، فى بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، داعين الله أن يتقبلها فى الصالحين.
وأكدت "شباب الأحزاب والسياسيين"، أن الحاجة زينب، جسدت قيم الإيثار والعطاء، وهى قيم متأصلة فى المرأة المصرية، كما أكدت ضرورة الاقتداء بالراحلة العظيمة فى البذل والعطاء من أجل الوطن.
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