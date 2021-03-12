الأرصاد: طقس السبت دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23

جدة - نرمين السيد - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار.





أما ليلا فيسود طقس شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب البلاد، بارد على جنوب سيناء. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: وحذرت الهيئة من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

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