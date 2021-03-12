صور.. الأوقاف توفر زيّا موحدا للواعظات

جدة - نرمين السيد - وفرت وزارة الأوقاف، زى للواعظات تَبْرزُ من خلاله سماحة الإسلام ويسره، مع اتساقه مع طبيعة عمل الواعظة، وتمييزه لها فى مجال العمل الدعوى عن غير المصرح لهن بالعمل الدعوى بالمساجد، حتى لا تتسلل بعض المحسوبات على الجماعات المتطرفة والمتسللة إلى مصليات السيدات باسم الدعوة دون أن يكن مؤهلات أو مصرحًا لهن بالعمل الدعوى بالمساجد.





وحرصت الوزارة على التزام الفكر والخط الوسطى كعادتها دائما، وبالتشاور التام مع الواعظات، حيث استوحت الوزارة فى اختيار شكل الزى مما اعتدن هن على لبسه أصلا، وأضافت إليه بالتنسيق معهن بعض اللمسات المميزة. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الأوقاف على بيان سماحة الإسلام، وعدم وضع المرأة فى قوالب محددة حاولت الجماعات المتطرفة والمتشددة حصرها فيها.

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