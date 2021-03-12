الكشف على 600 مواطن ضمن مبادرة عنيك فى عنينا ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلن عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، توقيع الكشف الطبى على 600 مواطن بقرية أم خلف جنوب بورسعيد، ضمن قافلة طبية مجانية لمبادرة "عنيك فى عنينا لمكافحة العمى"، للكشف عن أمراض العيون وإجراء العمليات اللازمة بالمجان، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.





وأشار المحافظ، فى بيان إعلامى، إلى أن المبادرة تضمنت توقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج، وتشخيص الاحتياج لإجراء العمليات الجراحية والنظارات الطبية استعدادًا للتنفيذ بالمجان. وأكد أنه جرى فحص عدد من الحالات المستعصية لسرعة استخراج قرارات نفقة الدولة، بحضور ممثلى منظومة التأمين الصحى الشامل، لسرعة اتخاذ كافة القرارات الخاصة بعلاج حالات التأمين، موجهًا الشكر لكل من ساهم بتلك المبادرة فى قرى جنوب بورسعيد.

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