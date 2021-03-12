حفل استقبال سفير الفاتيكان بمصر بإيبارشية طيبة لـ الكاثوليك

جدة - نرمين السيد - نظمت إيبارشية طيبة لـ الكاثوليك، اليوم الجمعة، حفل استقبال للمطران نيقولاوس هنرى، سفير دولة الفاتيكان بمصر، وذلك تحت رعاية الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة لـ الكاثوليك، وبهمة القمص يؤانس أديب، وبمشاركة من راهبات قلب يسوع المصريات بالغردقة، وأبناء رعية القديس يوسف.





حضر الاحتفالية اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة، نيابة عن محافظ البحر الأحمر، والشيخ أحمد النرد، والقمص مينا عزيز، نيابة عن نيافة الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، والقس بشير عزمى، راعى الكنيسة الإنجيلية، والدكتورة إيلاريا سمير، عضو مجلس النواب.

وأكد الأنبا عمانوئيل، أن حضور القيادات التنفيذية والتشريعية والأمنية والدينية من أبناء محافظة البحر الأحمر، تأكيد للصلات العميقة بين كل أبناء الوطن، كما أكد على قدم علاقة الفاتيكان بالدولة المصرية وعلى التاريخ الدبلوماسى للسفير.

وفى نهاية اللقاء، شكر سفير الفاتيكان، الحضور على كلماتهم الطيبة، والتى عبرت عن مشاعرهم وتقديرهم للكنيسة الكاثوليكية ولقداسة البابا فرنسيس، الذى يمثله متمنيًا عودة سريعة للنشاط السياحى الذى تأثر كثيرًا بسبب جائحة كورونا، لافتًا إلى أن مصر تملك كل مقومات نجاح باهر فى هذا المجال، كما أكد أنه بشكل شخصى يقوم بدوره بتشجيع الجميع لزيارة آثار مصر، والاستمتاع بطبيعتها الخلابة، خصوصًا فى البحر الأحمر.