البرلمان يستنكر بيانا بشأن حقوق الإنسان فى مصر: مزاعم مكررة

جدة - نرمين السيد - أعربت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان عن استنكارها الشديد ورفضها التام للاتهامات والمزاعم المرسلة التى صدرت فى بيان داخل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان فى مصر.





وتستغرب لجنة حقوق الإنسان عن الهدف والتوقيت لمحتوى هذا البيان الذى صدر بدون مسببات حقيقية سوى الرغبة فى التدخل السياسى للشئون الداخلية المصرية واستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائى ضد مصر إنطلاقا من تواجدها فى جينيف وبروكسل ويهمها فى المقام الأول إحراج الدولة المصرية وتعبئة المجتمع الدولى لعرقلة جهود مصر التنموية ودورها فى تعزيز الاستقرار والسلم الإقليمى والداخلى.

كانت مجموعة من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان وعددها 31 دولة، قد أيدت بيان دولة فنلندا الموجهة ضد مصر فيما يخص مزاعمها فى تدهور أوضاع حقوق الإنسان ووضع قيود على عمل منظمات المجتمع المدنى وتقييد حرية الرأى والتعبير.

ومن تحليل هذه المزاعم نجد أنها ليس جديدة على مثل هذه البيانات فهى مزاعم مكررة لا تستند على حقائق ولا على أدلة تثبتها.

فالمثال التى استخدمته فنلندا كان قضية منظمة "مبادرة الحقوق الشخصية"، وهى القضية التى وجدت لها تسوية وحل منذ شهور مضت، وهو ما نستغرب من استخدمه فى مثل هذا البيان الذى يدل على تغييب الحقائق عند تناول الشأن المصرى.

واذ تؤكد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن اللجنة تتابع عن كثب كافة الإدعاءات والمزاعم وتستخدم كافة أدواتها البرلمانية للتحقق من أية إنتهاكات حقوقية تستدعى تدخل اللجنة ومسائلة مرتكبيها وأن الهدف الأسمى لعمل اللجنة سيكون دائما هو تحسين أوضاع حقوق الإنسان وضمان معاملة كريمة للمواطن المصرى فى ظل إحترام الدستور والقانون، وأن اللجنة تدعم خطط التنمية للدولة المصرية التى تستهدف الارتقاء بحياة الإنسان المصرى وتحسين أحواله المعيشية فى إطار من الحرية والكرامة.

وتطالب اللجنة، المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية فى مصر، سواء كانت مؤسسات تشريعية أو تنفيذية، وإدارة حوار بناء معها، للعمل المشترك على تحسين أوضاع حقوق الإنسان، بديلا عن الاتهامات والمزاعم غير المؤيدة، والتى تصدر فقط لشغل الرأى العام دون خطط حقيقية لمعالجة الفجوات الحقوقية المزعومة.