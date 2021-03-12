جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل، عقب صلاة ظهر غدا السبت بمسجد الحصرى بـ6 أكتوبر، وسيتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بطريق الواحات. يذكر أن الكاتب الكبير عباس الطرابيلى، أصيب بفيروس كورونا، مؤخرا، وتم نقله إلى مستشفى العزل بالشيخ زايد نظرا لتدهور حالته الصحية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الكاتب الصحفى عباس الطرابيلى متأثرا بإصابته بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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