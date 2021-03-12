لميس جابر تكشف عن أصل كلمة أستاذ: معناها الماهر فى صنعته

جدة - نرمين السيد - وأوضحت جابر أن الكلمة أصلها فارسى، وغير عربية ولم ترد هذه الكلمة فى الشعر الجاهلى، وذكرت أن معناها فى الأساس "الماهر فى صنعته".
وأشارت إلى أن الكلمة انتقلت إلى اللغة العربية كما هى دون تحريف، وظهرت فى التركية والكردية "أُستا".
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