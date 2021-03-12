لميس جابر : حفيدة محمد على باشا السبب المباشر فى إنشاء جامعة القاهرة

وأضافت جابر فى حديثها ببرنامجها "حواديت لميس جابر"، الذى يُعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، أن الأمير فاطمة ولدت فى يونيو 1853، وهى واحدة من بنات الخديوى إسماعيل لإحدى زوجاته وهى "شهرت فاز هانم"، مشيرة إلى أن فاطمة اشتهرت بحبها للخير ومساهمتها فى الأعمال الخيرية، وتعودت على تذوق الفن والثقافة والاهتمام بالعلم.
وذكرت جابر أن الأميرة فاطمة تزوجت من الأمير طوسون بن محمد سعيد باشا والى مصر، ثم تزوجت من محمود سرى باشا بعد وفاة زوجها الأول، كما أنها ذاع صيتها وامتلاكها لكثير من الحلى والمجوهرات بالإضافة إلى أن ملابسها كانت مرصعة بكمية كبيرة من الأحجار الكريمة.
وتابعت :" تبرعت الأميرة فاطمة بـ 6 أفدنة من أراضيها لبناء مقر جامعة القاهرة وأوقفت مساحة ضخمة من أخرى للصرف على طلابها ثم قررت بيع جزء من مجوهراتها فى مزاد علنى بأوروبا، لاستكمال بناء كلية الآداب".
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