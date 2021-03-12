الإفتاء توضح حكم الذهب المهدى من الأولاد لأمهم: تركة تقسم على الورثة

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن إهداء الأولاد الذهب لأمهم أصبح ملكًا لها ومن متعلقاتها الشخصية.

وأشارت إلى أن جميع متعلقات المتوفاة الشخصية -سواء أكانت ذهبًا أُهدى إليها من أولادها أم من غيرهم أم غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.