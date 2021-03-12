انطلاق ملتقى المصرى لسياسات التنمية حول قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى غدا

جدة - نرمين السيد - ينظم الاتحاد المصرى لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، غدا السبت، ملتقى "نحو تطبيق واعى للائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى"، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والذى يهدف إلى بناء معارف وقدرات المؤسسات الأهلية حول آليات العمل فى إطار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية.





ويشهد المؤتمر مشاركة كبيرة من الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات الجمهورية، حيث حرص الاتحاد المصرى لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية على المساهمة فى جهود الدولة ووزارة التضامن الاجتماعى، من أجل بناء الوعى والمعرفة تجاه استخدام وتطبيق القانون على الوجهة الأمثل، من خلال إطلاق ملتقى المؤسسات الأهلية تحت عنوان "نحو تطبيق واعى لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى فى مصر". ويعتبر الملتقى هو البادرة الأولى فى توضيح وتبسيط العمل بالقانون، حيث يستهدف الملتقى أكبر عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحورية، التى تستطيع نقل الخبرة والتجربة لباقى المؤسسات فى نطاقها الجغرافى، كما يستهدف أعضاء الجمعيات داخل شبكة الحماية الاجتماعية، وأعضاء الجمعيات الأهلية من غير اعضاء شبكة الحماية الاجتماعية.

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