انت الان تتابع تفاصيل خبر الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة برقم الجلوس والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا نتيجة الشهادة الإعدادية في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، من انتشار فيروس كورونا والتي جعلت الدولة ممثلةً في وزارة التربية والتعليم تتخذ قراراً بإجراء امتحانات مجمعة لجميع المواد في يوم واحد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة حفاظاً على الطلاب.

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة

كما أن الشهادة الإعدادية تعد إحدى المراحل الفاصلة في حياة الطالب التعليمية، فهي خطوة أولى نحو المستقبل، وعلى أساسها يحصل الطالب على تعليم عالي ككليات القمة مثل طب وهندسة وغير ذلك، أو تعليم متوسط.

ومنذ قليل تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة عن الفصل الدراسي الأول 2021، وقامت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بتفعيل لينك الإستعلام عن شهادة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول وذلك عن طريق رقم الجلوس، أو الإتصال ببعض الهواتف التي حددتها المديرية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

ولمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم أول 2021 برقم الجلوس من خلال هذا الرابط، www.cairogovresults.com، كما يمكن لجميع الطلاب من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي الإستعلام عن النتيجة من خلال الإتصال بالرقم الأرضي 09000100 أو الإتصال من أي تليفون محمول من خلال رقم الهاتف 5757.

كما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية هذا العام 100% بالنسبة لضعاف السمع والصم، و94% للمكفوفين، و99.8% للمكدارس الدولية، والمهنية بنسبة 100% والإعدادية الرياضية نسبة 83%.