البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة مارجرجس بالفابريقة

وتلمس البابا تواضروس للفقيد، عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
وتوفى بشيخوخة صالحة الأب المبارك القمص متياس غالى، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة الفابريقة بكوم إمبو التابعة لإيبارشية أسوان وتوابعها، عن عمر ناهر الـ80 عامًا، بعد خدمة كهنوتية دامت لما يقارب من 38 عامًا.
وأقيمت صلوات الجنازة بكنيسته مساء أمس، بحضور عدد محدود من الآباء الكهنة وأفراد أسرته، نظرًا للظروف الحالية.
وولد غالى، يوم 4 مارس 1941، وخدم بكنيسة الشهيد مارجرجس الفابريقة، وصار أمينا لخدمة مدارس الأحد بها، وسيم كاهنًا على الكنيسة ذاتها يوم 2 أكتوبر 1983، بيد نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان، ونال من يده رتبة القمصية يوم 11 إبريل من عام 1989.
وقام بتعمير كنيسته مرتين مرة فى ثمانينيات القرن الماضى، ومرة أخرى فى التسعينيات بعد أن تعرضت للحريق، ورعى شعب الكنيسة رعاية أمينة واتصف بطول الأناة واتساع القلب والاهتمام بالجميع.
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