شوقى علام: ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية لكنها ترجع للعادات والتقاليد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية فى أصلها، لكنها قضية ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية، حيث إن للختان قراءتين: قراءة تراثية، وأخرى عصرية.





وأضاف علام، خلال لقائه الأسبوعى مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الدار أوصت وأكدت منذ وقت بعيد بأن ختان الإناث من قبيل العادات والتقاليد لا الشعائر الدينية، وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بمنع الختان بسبب أضراره الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء، فرجوع علماء الشرع لقول المتخصصين فى مختلف المجالات هو فهم للواقع ومن سعة الأفق والاجتهاد.

وأشار مفتى الجمهورية، إلى أن دار الإفتاء تفاعلت إيجابيًّا ومبكرًا مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التى أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث.

وأكد المفتى، أن حديث أم عطية الخاص بختان الإناث ضعيف، ولم يرد به سند صحيح فى السنة النبوية، وعلى فرض صحته فيُحمل على حالات الضرورة العلاجية التى يحددها الأطباء المتخصصون، وهى حالات قليلة للغاية.

وأضاف فضيلته: "ومن الأدلة على أن ختان الإناث ليس له أساس من المشروعية أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته رضى الله عنهن، ولم يثبت أنه أمر به، برغم ثبوت تفاصيل دقيقة عن المأكل والملبس والزينة فى البيت النبوى الشريف، ومع ذلك فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر بختان الذكور وختن الحسن والحسين، ولو كانت الأنثى كالذكر فى ذلك لفعله مع بناته وأمر به، فترك النبى صلى الله عليه وسلم الختان للإناث يدل على المنع، ويؤيد هذا حديث أم عطية، على فرض ثبوته، فإنه صلى الله عليه وسلم بيَّن لها طريقة الختان، مما يعنى أنها كانت تعالج حالة خاصة.

وأكد مفتى الجمهورية على وجوب قصر ختان الإناث على حالات الضرورة العلاجية التى يحددها الأطباء المتخصصون وهى حالات قليلة للغاية، فالنص الشرعى يؤصل ويهدف لعدم المساس بجسد الإنسان إلا بمبرر طبى وهو أمر يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق.

وتابع: "هناك الكثير من العلماء كالإمام الشوكانى وغيره قد شككوا فى صحة أحاديث ختان الإناث، فضلًا عن أن كل الأبحاث الطبية أكدت الضرر البالغ لهذه العملية".

وأوضح أن غالبية الأطباء والبحوث والدراسات المعتمدة تقول بضرر ختان الإناث، وعند النظر لأماكن ممارسته فى العالم نجدها مناطق معينة ومحدودة، مما يبرهن على أنها ثقافة وعادات، وكما هو معلوم فإن الشرع الشريف لا يوافق على العادات التى لا يؤيدها الشرع أو التى تتعارض أو تتصادم مع العلم والطب الحديث.