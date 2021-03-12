ضياء رشوان ناعيا عباس الطرابيلى: ساهم فى رفع شأن مهنة الصحافة

جدة - نرمين السيد - وقال رشوان، إن الفقيد ساهم على مدار سنوات عديدة فى رفع شأن مهنة الصحافة بإسهامات كثيرة وشارك مع الرواد الأوائل فى دفاع عن الصحفيين من خلال التصدى للعديد من الأزمات التى واجهتهم، كما شارك بمقالاته اليومية فى العديد من الصحف المصرية مقدما رؤى وحلول لقضايا تهم الوطن والمواطن. وتابع: "نتقدم بخالص العزاء والمواساة لجموع الصحفيين فى مصر والعالم العربى وبالخصوص الزملاء فى صحيفة الوفد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان".

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