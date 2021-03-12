شاهد تفجير عقار فيصل المحترق

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محمد سياف - ابو ظبي - أزالت اليوم الجمعة أجهزة الإدارة المحلية عقار فيصل المحترق بطريقة النسف بـ«الديناميت»، وذلك بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة، حيث قامت بفرض كردون أمني 500 متر حول العقار لحماية المارة، و وقف حركة المرور بالطريق الدائري بشكل مؤقت.

وتصاعدت الأدخنة بالمنطقة، وسط تشديدات أمنية بالمنطقة المحيطة للعقار لسلامة ساكنيها.

وكشف مصدر بوزارة التنمية المحلية أن عقار فيصل قد تعرض للحريق لمدة 9 أيام كاملة، حيث أنه مخالف للسلامة الإنشائية و لم يحصل على ترخيص للبناء في عام 2013، وحتى طلب التصالح الذي قدم من صاحب العقار لم يبت فيه من لجنة التصالحات في محافظة الجيزة، وبمتابعة الملف المقدم من صاحب العقار المحبوس الآن تبين أن العقار مخالف للإجراءات الخاصة بالسلامة، ولم يكن سيحصل على الموافقة في المخالفة.

وقد فتحت الإدارة العامة للمرور، الطريق الدائري في الاتجاهين، بعد قرار الغلق المتخذ منذ أمس وحتي الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة ، تزامناً مع تنفيذ قرار إزالة العقار غرب الطريق الدائري بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة، وذلك بأسلوب النسف الحذر.

ومن كواليس عملية التفجير، تبين أنه قد تم هدم جدران وحوائط 3 طوابق في منتصف العقار لكشف الأعمدة التي تم زرع كمية من المتفجرات “ديناميت” بداخلها، كما قررت اللجنة الهندسية المختصة هدم العقار، بتفجيره على مرحلتين أو ثلاث مراحل، وحددت له الميل على قطعة أرض فضاء خلفه أخلتها أجهزة محافظة الجيزة لتصبح مسطحة تمامًا، وتم وضع كميات كبيرة من الرمال بها حتى تقلل من صدمة ارتطام أنقاض العقار بها.