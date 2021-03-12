انت الان تتابع تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نظراً لاقتراب موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي نحاول أن نقدم لكم بعض المعلومات والتفاصيل الدقيقة فيما يتعلق بطرق الدفع وطريقة الاستعلام بشكل إلكتروني توفيراً في الوقت والمجهود.

تسعى الشركة المصرية للاتصالات WE أن تقدم أبرز الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين وخاصة أن الخط الأرضي أصبح له أهمية كبيرة لا غني عنها ومن أبرزها هو سهولة عملية التواصل مع الأشخاص وبعضها، كما أن الخط الأرضي متصل بالإنترنت المنزلي وحالة توقف الحرارة سوف ينقطع الاتصال بالإنترنت في الحال ولن يعود مجدداً إلا بعد سداد القيمة المطلوبة.

فاتورة الأرضي المطلوب دفعها هي لشهر يناير وفبراير ومارس لأنه من المعروف أن الدفع يتم كل 3 أشهر ولمعرفة المزيد تابعوا ما ننشره لكم في الفقرات التالية.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي مارس 2021

لدفع الفاتورة قبل قطع الاتصال والاستقبال يرجى الضغط على الرابط التالي المصرية للإتصالات we. الضغط على فاتورة الأرضي. إضافة كود المحافظة في الأيقونة الأولى. إضافة رقم التليفون الأرضي في الأيقونة الثانية. الضغط على كلمة أظهر الفواتير. تظهر القيمة شاملة الرسوم المضافة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

قبل أن نوضح لكم طرق الدفع المتاحة نؤكد لكم أنه يتم قطع الحرارة عن التليفون الأرضي حالة عدم سداد المبلغ المطلوب.

دفع الفاتورة لا يحتاج لوقت طويل أو بيانات كثيرة بل المطلوب رقم التليفون الأرضي المكون من سبع أرقام فقط عن طريق ماكينات فوري الذي أصبحت متوفرة بشكل كبير جداً في العديد من المحلات والمتاجر المختلفة أو يمكن الدفع بشكل أونلاين عن طريق الضغط على الدفع الإلكتروني وهذا لمن يتوفر لديه فيزا أو الدفع عن طريق خدماتي أو أمان أو مصاري وأخيراً يمكن الدفع من خلال السنترالات الرئيسية التابعة لشركة WE لمن لا يثق في الدفع الإلكتروني.